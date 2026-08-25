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Красный Север

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В колледжах Ямала с 1 сентября будут доступны сервисы МЭШ

В колледжах Ямала с 1 сентября будут доступны сервисы МЭШ

С начала учебного года сервисы МЭШ будут доступны во всех колледжах Ямала. Округ станет первым в стране регионом, где единая цифровая среда будет работать на всех уровнях, сообщила пресс-служба главы ЯНАО.

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