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Больше 100 экспертиз полуфабрикатов провели в этом году специалисты Тверской испытательной лаборатории

Больше 100 экспертиз полуфабрикатов провели в этом году специалисты Тверской испытательной лаборатории

Полуфабрикаты давно стали частью повседневного рациона миллионов россиян. Пельмени, вареники, котлеты, блинчики — эти продукты экономят время и выручают в ситуациях, когда готовить полноценный завтрак, обед или ужин некогда.

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