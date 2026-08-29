Прокуратура Украины взялась расследовать масштабную детонацию в районе Бучи Офис генерального прокурора Украины начал досудебное расследование по факту взрывов и масштаб.
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