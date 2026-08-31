Талантливые первокурсники УрФУ получат до 20 тысяч: как попасть в новую программу

В Уральском федеральном университете запустили новую программу для талантливых первокурсников. Студенты не только получат наставников и займутся реальными проектами, но и смогут рассчитывать на прибавку к стипендии до 20 тысяч рублей (10 на первом и 20 на втором этапе).