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Талантливые первокурсники УрФУ получат до 20 тысяч: как попасть в новую программу

Талантливые первокурсники УрФУ получат до 20 тысяч: как попасть в новую программу

В Уральском федеральном университете запустили новую программу для талантливых первокурсников. Студенты не только получат наставников и займутся реальными проектами, но и смогут рассчитывать на прибавку к стипендии до 20 тысяч рублей (10 на первом и 20 на втором этапе).

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