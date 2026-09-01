Горькие кадры из Беслана: На глазах – слёзы. Люди несут цветы. Память по жертвам теракта

Ровно 22 года назад в России произошёл самый масштабный и страшный теракт в её истории, который затмил "Норд-Ост" и взрывы в московском метро.
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