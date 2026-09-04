Взрывы, дроны и стрельба: в Подмосковье прошли учения по боевому слаживанию

На одном из полигонов Московского военного округа прошли комплексные занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений.
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