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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сакраменто» отклонил обмен Лавина на Янга, поскольку не был готов строить вокруг него будущее

«Сакраменто» и «Атланта» обсуждали обмен с участием Зака Лавина и Трэя Янга , но договориться о сделке не удалось, утверждает Джеймс Хэм.

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