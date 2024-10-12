Helsingin Sanomat: финнам и шведам раздадут новые инструкции на случай войны

Гражданам Финляндии и Швеции раздадут новые инструкции на случай войны. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикку Койстинена.
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