Турция опровергает слухи об «охлаждении» отношений с Россией

Слухи о якобы «охлаждении» в отношениях между Анкарой и Москвой прокомментировал советник турецкого президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч 6 марта в эфире телеканала CNN Türk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии