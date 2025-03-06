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Турция опровергает слухи об «охлаждении» отношений с Россией

Турция опровергает слухи об «охлаждении» отношений с Россией

Слухи о якобы «охлаждении» в отношениях между Анкарой и Москвой прокомментировал советник турецкого президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч 6 марта в эфире телеканала CNN Türk.

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