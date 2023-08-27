США. Рекламная армия — наше всё!

Буквально на днях глава минобороны Британии Бен Уоллес открыл секрет Полишинеля, а в частности заявил: «Украина трагически превратилась в лабораторию военных технологий, которые испытываются в реальных боевых условиях.
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