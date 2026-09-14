Карасин: призыв Трампа прекратить удары по топливной инфраструктуре России повлияет на Зеленского и Европу

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что высказывание президента США Дональда Трампа о необходимости прекратить удары по российской топливной инфраструктуре окажет воздействие на украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров.