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Look: Overdue magazine returned to N.H. library after 132 years

A New Hampshire library said a patron will not have to pay a $12,055 fine for returning a magazine checked out 132 years earlier.

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