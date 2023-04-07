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Журналист Подоляка: Россия не станет уделять попавшим в открытый доступ «секретным материалам» США

В открытый доступ попали «секретные документы» Соединенных Штатов Америки о подготовке ВСУ к контрнаступлению.

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