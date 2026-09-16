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Мировое обозрение

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ФРС пошла против ожиданий Трампа и подняла ставку впервые за три года

ФРС пошла против ожиданий Трампа и подняла ставку впервые за три года

Федеральная резервная система США впервые за три года повысила ключевую процентную ставку — на 25 базисных пунктов, до диапазона 3,75–4% годовых.

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