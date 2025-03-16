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Фургон "Газель" и Volkswagen попали в аварию на заснеженной дороге

Фургон "Газель" и Volkswagen попали в аварию на заснеженной дороге

15 марта около 11 часов 15 минут в Кировском районе Калужской области во время метели произошло ДТП. По данным МЧС, в субботу в селе Воскресенск произошло столкновение двух транспортных средств: грузового фургона "Газель" и легковой машины Volkswagen.

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