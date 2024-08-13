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Их ищут Бастрыкин и Русская Община: в Ленобласти мигранты пытались совратить 10-летнюю девочку

Их ищут Бастрыкин и Русская Община: в Ленобласти мигранты пытались совратить 10-летнюю девочку

В Ломоносовском районе Ленобласти двое мигрантов пытались совратить 10-летнюю девочку. Глава Следственного комитета начал проверку.

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