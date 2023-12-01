Робота-водолаза и уникальный дрон представили в "Сириусе"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Юные разработчики представили робота-водолаза и уникальный дрон с системой вертикального взлета в рамках III Конгресса молодых ученых, который прошел на федеральной территории "Сириус".
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