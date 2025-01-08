КОНЫ ДУХА И КРОВИ, ИЛИ, ПО-СОВРЕМЕННОМУ, ТЕЛЕГОНИЯ

Boleslav Buljanowskij

Это давно известно, но запад упорно пытается из этого сделать "ЛОЖЬ". И пока ему это удаётся. Особенно не дают, что бы это знала современная молодёжь. А потом по телевизору - Дайте денежку на лечение моего горячо любимого чада... Всегда хотелось у мамочки такой спросить - А во сколько лет ты начала раздвигать ноги? Если в тебя воткнуть все члены которые в тебе были, ты будешь похожа на ёжика?