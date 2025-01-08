Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Воробей
    Я не вижу, какое отношение ко мне лично может иметь то, что Творцом вброшено через Цзяна и Гаряева, даже если это объ...Прошлая жизнь. За...
  • Малик Гумеров
    ✩✩✩✩✩КОНЫ ДУХА И КРОВИ...
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КОНЫ ДУХА И КРОВИ, ИЛИ, ПО-СОВРЕМЕННОМУ, ТЕЛЕГОНИЯ

КОНЫ ДУХА И КРОВИ, ИЛИ, ПО-СОВРЕМЕННОМУ, ТЕЛЕГОНИЯ

Наши предки издавна знали космические къны о чистоте Рода и Крови, и умели свои роды защитить от вырождения.

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Комментарии
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Александр Николаевич
В жизни всё взаимосвязано..
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16 час.
Boleslav Buljanowskij
Это давно известно, но запад упорно пытается из этого сделать &quot;ЛОЖЬ&quot;. И пока ему это удаётся. Особенно не дают, что бы это знала современная молодёжь. А потом по телевизору - Дайте денежку на лечение моего горячо любимого чада... Всегда хотелось у мамочки такой спросить - А во сколько лет ты начала раздвигать ноги? Если в тебя воткнуть все члены которые в тебе были, ты будешь похожа на ёжика?
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
✩✩✩✩✩
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9 час.

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