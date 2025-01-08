Наши предки издавна знали космические къны о чистоте Рода и Крови, и умели свои роды защитить от вырождения.
КОНЫ ДУХА И КРОВИ, ИЛИ, ПО-СОВРЕМЕННОМУ, ТЕЛЕГОНИЯ
Комментарии
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Александр Николаевич
В жизни всё взаимосвязано..
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16 час.
Boleslav Buljanowskij
Это давно известно, но запад упорно пытается из этого сделать "ЛОЖЬ". И пока ему это удаётся. Особенно не дают, что бы это знала современная молодёжь. А потом по телевизору - Дайте денежку на лечение моего горячо любимого чада... Всегда хотелось у мамочки такой спросить - А во сколько лет ты начала раздвигать ноги? Если в тебя воткнуть все члены которые в тебе были, ты будешь похожа на ёжика?
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
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9 час.
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