Наиля Никитина приняла участие в заседании консультативного совета, посвященного Дню защиты прав потребителей

В Управлении Роспотребнадзора по Астраханской области состоялось заседание Консультативного совета по защите прав потребителей, посвященное девизу Всемирного дня прав потребителей: «Справедливый переход к устойчивому образу жизни».
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