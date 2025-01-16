Ученые из Петербурга открыли материал с необычной кристаллической решеткой

В виде шестиугольных сот Ученые Петербургского государственного университета открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора – шестиугольных сот, сообщили в пресс-службе СПбГУ.
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