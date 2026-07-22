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Царьград

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42 компании Подмосковья вошли в проект "Производительность труда"

42 компании Подмосковья вошли в проект "Производительность труда"

С начала года более 40 предприятий Московской области присоединились к федеральному проекту "Производительность труда".

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