МГИК: Почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Проголосовать за своего кандидата можно до 20:00 По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, количество избирателей, принявших участие в выборах в Москве, приближается к отметке в 4,5 миллиона человек.
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