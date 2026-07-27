Futures Jump As Brent Tumbles Below $90 On Fresh Round Of Iran Ceasefire Optimism A sharp drop in oil prices prompted by a quieter weekend for geopolitics and a pause in MidEast hostilities also sparked a drop in bond yields and the USD.
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