Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Futures Jump As Brent Tumbles Below $90 On Fresh Round Of Iran Ceasefire Optimism

Futures Jump As Brent Tumbles Below $90 On Fresh Round Of Iran Ceasefire Optimism

Futures Jump As Brent Tumbles Below $90 On Fresh Round Of Iran Ceasefire Optimism A sharp drop in oil prices prompted by a quieter weekend for geopolitics and a pause in MidEast hostilities also sparked a drop in bond yields and the USD.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии