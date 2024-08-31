Татьяна Монтян: Лейбористы в Великобритании разочаровали: зачем они вообще пришли к власти?

Число жителей Великобритании, не одобряющих деятельность лейбористского правительства во главе с Киром Стармером, за месяц увеличилось более чем вдвое — с 20 до 51 процента, пишет Financial Times на основании данных опроса YouGov.
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