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Собянин: Завершен ремонт фасада главного здания Киностудии Горького

Собянин: Завершен ремонт фасада главного здания Киностудии Горького

В Москве завершили ремонт фасада Киностудии Горького. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в рамках восстановительных работ заменили покрытие кровли и установили светильники.

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