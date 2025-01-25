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Тьма сгущается... Скоро рассвет

Тьма сгущается... Скоро рассвет

Новому верховному эльфу, видимо, так понравилось пороть чушь, что тот не унимается уже какой день.

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Комментарии
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Александр Николаевич
За прошедшие 5 дней рабочей недели Боня-клоун -2 столькоко  нахреначил, что всему МИРУ расхлебывать полвека: Жесточайшие битвы за Гренландию, Канаду, Панамский канал ... А про нечто-&quot;ненька&quot; ОН вооще врубиться пока не может! НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ОТМЕНИЛ на 3 месяца финансирование В С Е Х!
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3 час.
галина зотова
пишите почаще.
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2 час.
Людмила Лиханова
Трампушка далеко не дурак, просто чем больше он выё...тем труднее понять некоторым а что собственно говоря он хочет. А он знает ТОЧНО ЧЕГО он хочет. И доставит нам немало проблем, но...нам не впервой с проблемами разбираться, привыкши и закалены.🤣
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1 час.

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