Тьма сгущается... Скоро рассвет

За прошедшие 5 дней рабочей недели Боня-клоун -2 столькоко нахреначил, что всему МИРУ расхлебывать полвека: Жесточайшие битвы за Гренландию, Канаду, Панамский канал ... А про нечто-"ненька" ОН вооще врубиться пока не может! НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ОТМЕНИЛ на 3 месяца финансирование В С Е Х!

Людмила Лиханова

Трампушка далеко не дурак, просто чем больше он выё...тем труднее понять некоторым а что собственно говоря он хочет. А он знает ТОЧНО ЧЕГО он хочет. И доставит нам немало проблем, но...нам не впервой с проблемами разбираться, привыкши и закалены.🤣