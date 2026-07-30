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ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых

Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам очередного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), завершившегося 29 июля 2026 года, приняла решение сохранить целевой диапазон базовой процентной ставки на уровне 3,50–3,75% годовых.

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