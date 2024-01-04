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Пассажирка застрявшего под Челябинском поезда рассказала о нехватке угля

Пассажирка застрявшего под Челябинском поезда рассказала о нехватке угля

Пассажирка поезда "Адлер – Нижневартовск" Марина (имя изменено) рассказала "Газете.Ru", что состав с 10:30 утра по местному времени (08:30 мск) стоит на перегоне около станции Муслюмово в Челябинской области, хотя в 10:40 должен был совершить остановку в Екатеринбурге.

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