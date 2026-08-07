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Регионы России

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Минтруд предлагает право на двойные пенсии для нетрудоспособных иждивенцев погибших военнослужащих

Минтруд предлагает право на двойные пенсии для нетрудоспособных иждивенцев погибших военнослужащих

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выступило с инициативой, направленной на унификацию правил назначения двойных пенсионных выплат для нетрудоспособных иждивенцев погибших военнослужащих.

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