Минтруд предлагает право на двойные пенсии для нетрудоспособных иждивенцев погибших военнослужащих

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выступило с инициативой, направленной на унификацию правил назначения двойных пенсионных выплат для нетрудоспособных иждивенцев погибших военнослужащих.
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