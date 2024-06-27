Независимость ЕС от НАТО и США недостижима, заявили в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 26 июн — РИА Новости. Независимый от США и НАТО и стратегически автономный Европейский союз на данный момент недостижим, мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде, говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии