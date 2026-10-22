Индия с 2022 года увеличила поставки боеприпасов (артиллерийских снарядов и миномётных мин), ракетного топлива и взрывчатых веществ в Европу более чем на 1600%, продав продукции на сумму не менее $872 млн.
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