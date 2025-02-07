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«Опровергли бегство корейцев»: что происходит в оккупированной ВСУ Курской области

«Опровергли бегство корейцев»: что происходит в оккупированной ВСУ Курской области

БлокнотРУ В украинском цирке всё стабильно. Киевский режим придумал северокорейских солдат, которые волна за волной выбивают боевиков из Курской области.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Хохлы зрадныка буданова на мыратворець.
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