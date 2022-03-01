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Тайвань захотел присоединиться к отключению российских банков от SWIFT

Тайвань захотел присоединиться к отключению российских банков от SWIFT

Тайвань намерен присоединиться к мерам по отключению российских банков от международной системы межбанковских транзакций и обмена информацией SWIFT в рамках санкций против РФ из-за ее военной операции на Украине, передает издание Taiwan News.

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