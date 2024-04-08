"Замечательный был человек", - актер Шолохов - о погибшем Кунгурове

Актер Сергей Шолохов в беседе с РЕН ТВ назвал погибшего 8 апреля заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова талантливым и замечательным человеком и отметил, что разговаривал с ним за несколько часов смерти.