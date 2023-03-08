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Романов против «Баффало»: 2 передачи, 6 бросков, 2 хита, 4 блока и «+2» за 18:59. У него 20 очков в 65 играх

Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал 2 передачи в матче с «Баффало». Клуб с Лонг-Айленда обыграл «Сэйбрс» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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