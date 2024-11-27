В Смоленске Роспотребнадзор предложил объявить карантин в трёх школах

Эпидемии гриппа и ОРВИ пока нет, но в отдельных учебных учреждениях учащиеся уже начали болеть На минувшей неделе региональное управление Роспотребнадзора предложило управлению образования отправить на карантин учащихся пяти классов в трёх школах Смоленска.