В Смоленске Роспотребнадзор предложил объявить карантин в трёх школах

Эпидемии гриппа и ОРВИ пока нет, но в отдельных учебных учреждениях учащиеся уже начали болеть На минувшей неделе региональное управление Роспотребнадзора предложило управлению образования отправить на карантин учащихся пяти классов в трёх школах Смоленска.
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