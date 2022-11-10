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Империя Си

Империя Си

Си Цзиньпин бросает вызов США. Следующая Россия? (коллаж: рисунок - Темур Козаев, фото - AP/ТАСС) Полвека назад неожиданное сближение Китая и США создало в мире новую геополитическую реальность, в которой не нашлось места второй сверхдержаве – СССР.

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