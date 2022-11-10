Империя Си

Си Цзиньпин бросает вызов США. Следующая Россия? (коллаж: рисунок - Темур Козаев, фото - AP/ТАСС) Полвека назад неожиданное сближение Китая и США создало в мире новую геополитическую реальность, в которой не нашлось места второй сверхдержаве – СССР.