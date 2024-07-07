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Команда Байдена пообещала больше не давать список вопросов интервьюерам

Команда Байдена пообещала больше не давать список вопросов интервьюерам

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency В предвыборном штабе Джо Байдена пообещали больше не отправлять журналистам вопросы для интервью с президентом Штатов заранее, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

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