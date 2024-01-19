Во Флориде запустили на МКС ракету SpaceX с космическими туристами

Во Флориде стартовала с космодрома ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) космических туристов в рамках миссии под названием Ax-3.
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