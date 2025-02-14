Leonid PlиGin

США привыкли загребать жар чужими руками. Укруина не справилась с поставленными ей задачами. Теперь, Трамп делает вид, что налаживает отношения с Россией, и даже может быть выведет США из НАТО, а сам пообещает всяческую военную поддержку Европе, чтобы она заняла место Укруины в войне с Россией. Не надо возлагать надежд на США. Пендосии и Трампу война с Россией нужна как воздух и с этого пути они не сойдут, если их не остановить.