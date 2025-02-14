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Царьград

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Шольц призвал ввести ЧП в Германии после заявлений Трампа по Украине

Шольц призвал ввести ЧП в Германии после заявлений Трампа по Украине

Шольц заявил, что действия администрации президента США по урегулированию украинского кризиса создают угрозы для безопасности Германии.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
США привыкли загребать жар чужими руками. Укруина не справилась с поставленными ей задачами. Теперь, Трамп делает вид, что налаживает отношения с Россией, и даже может быть выведет США из НАТО, а сам пообещает всяческую военную поддержку Европе, чтобы она заняла место Укруины в войне с Россией. Не надо возлагать надежд на США. Пендосии и Трампу война с Россией нужна как воздух и с этого пути они не сойдут, если их не остановить.
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