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На Кубани случилось ДТП по вине бабушки, которая посадила за руль авто своего 14-летнего внука

На Кубани случилось ДТП по вине бабушки, которая посадила за руль авто своего 14-летнего внука

На Кубани случилось ДТП по вине бабушки, которая посадила за руль авто своего 14-летнего внукаНакануне в станице Спокойной Отрадненского района Кубани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

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