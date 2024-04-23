Призыв Постоянного представителя России при ООН ввести санкции против израильского режима за невыполнение резолюции Совета Безопасности является новым тревожным этапом в растущей напряженности между израильским режимом и Россией.
Израильский режим обеспокоен растущей напряженностью в отношениях с Россией
Комментарии
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Алексей Тан
А с кем Вы хотите познакомиться то???.
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1 час.
Natalija Osminina
Просто один клан евреев уничтожал другой клан, чтобы поживиться его богатствами. Только бизнес и ничего личного.
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1 час.
Natalija Osminina
Насчет украинцев: "ломали об колено психику молодых людей, граждан Украины" --- ага)) Поэтому память на Украине потеряли еще и старики (что можно было бы списать на маразм), но еще и люди среднего возраста. Или хорошо работает НЛП, или это на 70% просто твари. Как и в Израиле - кого не послушаешь в чатрулетках- 80% оправдывают его зверства. Скорее всего так и есть, примерно 70% нации оскотилось. И на Украине, и в Израиле. Вероятно, и в Армении тоже самое. Скоро дойдет и до Средней Азии с Казахстаном.
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57 мин.
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