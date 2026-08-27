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Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова

Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова

Москва фиксирует поступающую информацию о передаче Британией технологических данных, которые необходимы для организации возможного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, заявила на брифинге 27 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова .

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