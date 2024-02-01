Скриншот видео Участники группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Участники "Би-2" прилетели в Израиль после депортации из Таиланда
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Тесновато должно быть "кормильцам России" в границах небольшого и воюющего ИсраЭля, жопами уже толкаются. Прикиньте, там концентрация "русских" на тысячу населения уже больше, чем в Москве! И каждая вторая тварь - "соль земли русской", "ум, честь и совесть нашей эпохи"...
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