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Трамп не любит плохих новостей и ориентируется на собственную реальность. Чем второй срок президента США отличается от первого?

Трамп не любит плохих новостей и ориентируется на собственную реальность. Чем второй срок президента США отличается от первого?

Второй срок Дональда Трампа, по наблюдениям корреспондентки The New York Times при Белом доме Мэгги Хаберман, соавтора книги «Regime Change», — это не столько потеря темпа, сколько столкновение с реальностью самого президента.

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