«Важно беречь мир, дружбу и спокойствие». Токаев поздравил казахстанцев в Днём Победы

Пресс-служба президента опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Днём Победы. Глава государства отметил, что этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением победителей.
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