В городе Саки завершается капитальный ремонт стоматологической поликлиники

В городе Саки приближается к завершению капитальный ремонт в местной стоматологической поликлинике. Работы в помещениях и на пороге медучреждения, что входит в структуру Сакской районной больницы, планируется завершить к 31 марта.
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