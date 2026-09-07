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Стагфляция в США

Продолжаем по частям описывать текущую ситуацию с западными экономиками и финансами. По частям – потому что информации много, надо дать и циферки (в прошлой статье) и теорию (сейчас будет).

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