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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Бадюков: «Пожарный в Америке – уважаемая профессия, это одни из главных людей в стране. Алексеева туда затащили друзья, а он был тренером по катанию в «Тампе»

– Ваш партнер по чемпионскому «Ак Барсу» Никита Алексеев стал пожарным в США. – Да, мы созванивались, он рассказывал о своей новой работе.

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