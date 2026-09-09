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Царьград

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Под Сумами ликвидирован медийный неонацист "Правого сектора"*

Под Сумами ликвидирован медийный неонацист "Правого сектора"*

ВС России авиаударом ликвидировали медийного нациста "Правого сектора" Кладько.В зоне проведения специальной военной операции российскими военными нанесен точечный авиаудар, в результате которого уничтожен известный неонацист Сергей Кладько.

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